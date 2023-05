Nieuwegeinse burgemeester benoemd tot ereburger: 'Backhuijs stelde inwoners altijd voorop'

Volgens de gemeente heeft Backhuijs zich 'in bijzondere mate ingezet voor de gemeente Nieuwegein', bijvoorbeeld in coronatijd. "De coronacrisis heeft veel gevraagd van Frans in zijn rol als burgervader en tegelijkertijd beslisser", schrijft de gemeente in een persbericht. Eerder vertelde Backhuijs in een afscheidsinterview hoe zwaar hij het vond om vele nabestaanden te bellen.