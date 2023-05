Het Utrechtse stroomnet slibt dicht, maar waar moet het hoogspanningsstation uitbreiden?

In ruil voor de investering zouden de provincies een klein aandeel verwerven in Stedin, nu eigendom van 42 gemeenten. De nood aan geld bij Stedin is hoog. Om de ergste problemen bij Stedin het hoofd te bieden beloofde het Rijk al toe te treden als aandeelhouder, met een inleg van 500 miljoen euro. Financieel topman Danny Benima van Stedin doet in een brief, die is afgeleverd aan de formatietafels, een klemmend beroep op de provincies om dat voorbeeld te volgen, aldus Trouw.