Voorzitter voetbalclub Kampong wil lik-op-stukbeleid KNVB na vechtpartij op veld: 'Vrijwilligers lopen anders weg'

Maar het fluitplezier van vrijwillige scheidsrechters zoals Ten Dam, Schepper en Terlaan wordt dus regelmatig verstoord door opstootjes, merkt Kampong-voorzitter Stefels. De voorzitter wil dat de KNVB daarom sneller gaat straffen. "Ik denk dat de reactiesnelheid in het afhandelen van tuchtzaken omhoog moet. Het kan niet zo zijn dat het zes maanden duurt voor er een uitspraak is. Ik weet nu: deze wedstrijd is gestaakt. Dan moet er een verklaring komen. En voor we hier iets van terughoren, is het september, oktober. Dan is het seizoen afgelopen."