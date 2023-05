Grote pannen havermout en een workshop anarchistisch leiderschap: zo verliep de nacht in het bezette Minnaertgebouw van de UU

Vanaf het moment dat het gebouw is binnengedrongen, zijn een paar activisten het dak op gegaan om een spandoek aan de gevel te hangen. Ook in de centrale hal zijn spandoeken en borden met leuzen terug te vinden. Het duurt niet lang voordat ook Anton Pijpers, voorzitter van de Universiteit Utrecht, in de hal aanwezig is. Hij gaat in gesprek met de actievoerders, en zegt kort daarna de actie te gedogen. “Ze hebben geen plannen om het onderwijs te verstoren. De urgentie die de studenten voelen, begrijp ik. Dat klimaatverandering tegen moet worden gegaan, voel ik ook. De vraag is alleen, hoe we daar komen, en daar moeten we met elkaar over in gesprek.”