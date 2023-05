Stomdronken Pool bracht mensen in gevaar door brandstichting bij bibliotheek op de Neude, OM eist 1,5 jaar cel

Met behulp van de brandblusser in hun auto doven de politiemensen het vuur. De schade bleef daardoor beperkt tot een verbrand raamkozijn en een geblakerde muur. Maar volgens een brandweerman die in de meldkamer live kon meekijken was er een reële kans dat het vuur naar binnen zou slaan. Door de hitte had het raam kunnen springen en had de raamdecoratie vlam kunnen vatten. Ook had het vuur zich kunnen verspreiden via de ruimte tussen de binnen- en de buitenmuur. Vooral de fietsenstalling en restaurant Meneer Potters zouden gevaar hebben gelopen. In het restaurant was het toen al redelijk druk.