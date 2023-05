Utrechtse wethouder verontwaardigd over afschaffen bed-bad-broodregeling: 'Dit moet een fout zijn geweest'

Bovendien biedt de opvang volgens Streefland de mensen perspectief, bijvoorbeeld op terugkeer naar het thuisland. De wethouder gaat met de andere gemeenten waar de regeling geldt (Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Eindhoven) in gesprek over het besluit van de minster. Haar standpunt is in ieder geval duidelijk: "Rijk, los dit op", roept ze uit.