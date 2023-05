Staatssecretaris teruggefloten: bed-bad-broodregeling blijft tóch

Ook Utrechts wethouder Rachel Streefland van Asiel en Integratie was verontwaardigd over het bericht dat de regeling geschrapt zou worden. Ze zei eerder vandaag al dat dat Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid 'een foutje' moest hebben gemaakt. Of het een foutje is, is de vraag. Haagse bronnen bevestigen dat er druk is uitgeoefend op Van der Burg om zijn eerdere besluit, om er per 2024 geen geld meer aan uit te geven, terug te draaien.