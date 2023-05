Compromis na veel onduidelijkheid: ondernemers mogen twee extra feestdagen open in Amersfoort

Wel of niet 365 dagen per jaar open? Die vraag stond centraal in de gemeenteraadsvergadering. De huidige winkeltijdenverordening uit 2013 is duidelijk: met Kerst, Pasen, Pinksteren en Nieuwjaarsdag moeten de winkels dicht blijven. Het college wilde die regeling behouden met als uitzondering dat alleen in zeer bijzondere gevallen ondernemers de deuren mogen openen. De gemeente zou dan per keer beoordelen of een situatie bijzonder genoeg is.