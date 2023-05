Interpol neemt Heulmeisje mee in campagne om Europese gruwelmoorden op vrouwen op te lossen

Zelfs naar de leeftijd van het Heulmeisje blijft het gissen. Vermoedelijk was ze tussen de 13 en 15 jaar oud. Uit isotopen-onderzoek naar haar stoffelijk overschot werd enkele jaren geleden vastgesteld dat zij vermoedelijk tot haar zevende in Duitsland tussen het Ruhrgebied en de Eifel woonde. Daarna heeft ze waarschijnlijk tijd doorgebracht in de toenmalige DDR of ergens anders in Oost-Europa. In het jaar voor haar overlijden kreeg ze heel eenzijdig voedsel te eten, wat zou kunnen wijzen op armoede.