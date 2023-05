Bloed slachtoffer roofmoord Lunetten gevonden op mouw verdachte, rechtszaak maanden uitgesteld

Utrecht - De rechtszaak tegen drie verdachten van de gruwelijk roofmoord op Yuval Accos in de Utrechtse wijk Lunetten is onverwacht uitgesteld, omdat er nieuw bewijs tegen een van de verdachten is gevonden. Op de mouw van een capuchonvest dat verdachte Bruno S. bij zijn aanhouding droeg, werd een bloedvlek van het slachtoffer aangetroffen. Het Openbaar Ministerie meldde dat afgelopen zaterdag in een spoedbericht aan de rechtbank en de betrokken advocaten.