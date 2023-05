Voor het eerst doen leerlingen van muziekdocent Youri eindexamen: 'Heel spannend'

Volgens het LAKS heeft ook het lerarentekort bijgedragen aan het gevoel bij leerlingen dat ze onvoldoende zijn voorbereid op de eindexamens. "De randvoorwaarden op veel scholen zijn gewoon niet prettig. Ik werk gelukkig op een fijne school waar ik me gedragen voel en waar ik mogelijkheden heb als ik dingen wil organiseren. Er is ook geen terugloop van leerlingen en er wordt niet bezuinigd op mijn vak of sectie. Maar als ik met collega's praat met wie ik ben afgestudeerd, hoor ik dat het niet overal even goed is." Ook het salaris heeft volgens Youri te maken met het lerarentekort.