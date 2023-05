'Huurders worden de dupe van een hogere belasting op gasverbruik'

Bij woningcorporaties Portaal hebben de meeste huurders een lager gasverbruik dan die 800 kuub per jaar. Portaal heeft veel panden in het bezit in Utrecht en probeert zoveel mogelijk te verduurzamen. Een deel van deze woningen is al goed geïsoleerd, maar een deel ook nog niet. Een woordvoerder van Portaal: "Sinds 2021 is het gemiddelde energielabel bij ons B. We zijn bezig om de woningen met een laag energielabel versnelt te verduurzamen. Dat gaat om gemiddeld zo'n 500 woningen per jaar tot en met 2028."