Alarmfase 1 bij Vogelopvang Soest: 'Koste wat het kost geen vogelgriep'

Ze zijn bij de vogelopvang al langer bezig met het buitenhouden van de vogelgriep, daar verandert de vondst van de dode meeuwen bij het Eemmeer niet veel aan. Al sinds 2021 zijn ze in de hoogste staat van paraatheid. "Wel is het zo dat het nu hét seizoen is. Er zijn veel jonge vogels en die hebben nog geen of in ieder geval veel minder weerstand tegen dat virus", legt Van der Heijden uit.