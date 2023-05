Hedwig mag minder huisjes op legakker bouwen dan mensen die dat illegaal deden: 'Niet te verteren'

Hedwig loopt over haar 4000m2 grootte legakker. Ze kocht het grote stuk grond zo'n 22 jaar geleden. Ondertussen is de legakker beschoeid (een constructie die de oever beschermt) en goed onderhouden. Verder is er nog niets op gebouwd. "Het plan was om het in vier of zes stukken te delen, en één of twee stukken zelf te houden en de rest te verkopen", vertelt Hedwig. "Van het geld dat dat op zou brengen zouden we onze eigen stukken verder ontwikkelingen – volgens het bestemmingsplan."