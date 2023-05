Eros, een dansvoorstelling over vrijheid, zelfbewustzijn en de kracht van vrouwelijke sensualiteit

De voorstelling is ook een ode aan het lichaam: de danseressen hebben rituelen gedaan om de energie op te zoeken en toe te laten. "Tegenwoordig zitten we zo in ons hoofd, op onze schermpjes, we proberen alles in woorden te vatten, we vergeten soms dat het echte leven zich afspeelt in ons fysieke bestaan. Het enige dat ik echt zeker weet is dat ik geboren ben in een lichaam en 80 jaar later of zo, ga ik weer uit dat lichaam. Dus we hebben dat lichaam om het leven te ervaren. Maar wat heeft het voor een zin om hier al die tijd op aarde te lopen zonder in mijn lichaam aanwezig te zijn? En daarin zit ook het delen met elkaar. Als ik mijn eigen lichaam voel kan ik het echte contact met de wereld om ons heen maken. Dus laat het over de lichamelijkheid gaan, over de energie, wat je proeft, wat je ruikt, wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt, met je hele lichaam. En we merkten, als je het toelaat, wil die levensenergie eruit, dan gaat het dak eraf."