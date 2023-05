Universiteit Utrecht spreekt van 'klimaatnoodtoestand', demonstranten willen grotere stappen

Pijpers realiseert zich door de gesprekken met de actievoerder dat de universiteit het woord te juridisch heeft benaderd: "De Universiteit Utrecht verkeert zelf niet in een noodtoestand, maar we zien dat er naar aanleiding van klimaatproblemen op sommige plekken in de wereld echt een noodtoestand bestaat. Daarom kiezen we er vanaf nu voor om in onze communicatie over een ‘klimaatnoodtoestand’ te spreken om de positie van de Universiteit Utrecht met betrekking tot de klimaatverandering nog explicieter te maken, en daarmee aan te sluiten bij de woorden die in de samenleving gangbaar zijn", aldus Pijpers.