Kunst hoeft geen hogere bedoeling te hebben: 'Ik maak kunst waar mensen vrolijk van worden'

Maarssen - Kunst wordt niet zelden gebruikt als aanzet om over iets na te denken. Over jezelf, het leven, het klimaat, verzin het maar. Steeds vaker is het verhaal áchter de kunst, van groter belang dan het kunstvoorwerp zelf. Keramist Hansje Aelvoet uit Maarssen gaat niet mee in deze stroming. "Nee, dat wil ik niet, bij mij moet het esthetisch iets doen, het moet er goed uitzien, mooi afgewerkt zijn, dat vind ik belangrijk. Ik hoef er niet perse iets mee te zeggen."