Dode meeuwen in Eemmeer overleden aan vogelgriep

Hoewel het vermoeden er was, was niet meteen duidelijk of de vogels ook daadwerkelijk aan het virus waren overleden. Dat onderzocht het DWHC, dat onderdeel is van de Universiteit Utrecht. Vandaag kwam de bevestiging dat de onderzochte meeuwen inderdaad vogelgriep hadden. Gisteren werd dat al vastgesteld voor de dode vogels uit het Zwarte Meer.