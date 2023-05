Opnieuw terrein gekraakt in Utrecht: 'Er is een nieuwe golf van jongeren die steeds meer is gaan kraken'

Hoe gaat het kraken van een pand nu eigenlijk in z'n werk? Teun: "Je rijdt langs een pand en ziet het leeg staan. Dat doe je een paar keer, en je ziet dat het leeg blijft staan. Dan kun je de ingangen in gaten houden. Ook online valt er heel veel informatie te vinden over de bestemmingsplannen, bouwplannen en sloopplannen. Je kunt zo ook een beeld krijgen wie de eigenaar is. Op die manier doen we praktijkonderzoek, maar ook deels online onderzoek."

De plekken die gekraakt worden zijn divers, zegt Teun. "Het verschilt erg, het ligt er aan wat je zoekt. De groep bij de waterschap zit zoeken vooral terreinen. Die kraken in principe geen gebouwen meer, omdat ze allemaal in caravans en zo wonen." Het kraken van huizen komt minder vaak voor, volgens Teun. "Meestal zijn het wel bedrijven die gebouwen, percelen of terreinen bevatten. Dat zijn eerder kantoren, industrieterreinen."

Als de krakers eenmaal in een pand zitten bellen zij zelf vaak de politie. "Zodat we er niet door andere mensen bijgelapt worden. En op die manier claimen we de huisvrede. Als de politie dat erkent mogen ze ook niet meer zomaar binnen komen." De eigenaar van een pand kan dan vervolgens, zoals het waterschap heeft gedaan, naar de politie gaan, het gesprek aangaan met de krakers, en als de partijen er niet samen uitkomen naar de rechter stappen.