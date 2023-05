OM wil dat tbs van moordenaar Nadia van de Ven opnieuw wordt verlengd

Mede door die weigeringen zit F. al zo lang in tbs. Daar kreeg hij de laatste jaren wel steeds meer vrijheden. Grootbod: "Onlangs is ie overgeplaatst naar een andere kliniek, want in de vorige kliniek in Limburg was hij helemaal vastgelopen in zijn behandeling. Dus toen dachten wij allemaal 'dan gaat ie naar een longstayafdeling'. Maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen dat hij in Almere in de Oostvaarderskliniek wordt behandeld. En daar hebben ze besloten dat de behandelingsfase wel geweest is en dat ie met verlof kan. Hij komt straks denk ik ook onbegeleid met de trein naar de zitting."