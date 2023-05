Op pop-up priklocaties probeert de GGD jongeren aan het HPV-vaccin te krijgen: 'Zoveel mogelijk mensen overtuigen'

Gisteren konden jongeren tussen de 18 en 26 jaar ook al een HPV-prik halen op dezelfde plek in het gebouw, maar liep het volgens Danique Mulder nog geen storm. "Dat zien we eigenlijk altijd de eerste dag. We zijn hier ook niet alleen om te vaccineren, maar ook om te informeren", vertelt de coördinator vaccineren van de GGD Regio Utrecht. "Op de tweede dag is het vaak drukker. We merken zeker dat er belangstelling is."