Kan irritatie over hondenpoep leiden tot meer veiligheid? In Nieuwegein hopen ze van wel

Nieuwegein - Er is ‘zóveel’ hondenpoep in de Muntenbuurt in Nieuwegein, dat inwoners zich daaraan ergeren. Maar het bracht de gemeente óók op een goed idee: als er toch veel hondenbezitters door die wijk wandelen, kunnen ze net zo goed de veiligheid in de gaten houden. Een kijkje in de buurt waar hondenuitlaters gaan surveilleren.