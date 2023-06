Ouderenverzorger maakt dementie bespreekbaar in het theater: 'Ik haat het D-woord'

Door zijn voorstelling probeert Thomas om mensen te helpen zich in te leven in een leven met dementie. "Hoe kom ik in zijn of haar wereld, wat betekent gedrag, hoe kan ik communiceren met iemand die dementie heeft. Ik vind het heel erg mooi om dat naar buiten te brengen. Als je in die wereld kruipt dan krijg je contact. Een van de mooiste zinnen in de voorstelling is: of ik blijf toeschouwer van deze aftakeling, of ik verbind met met zijn of haar wereld. Als je daar in stapt beleef je prachtige momenten. Het fascineert me dat je in een wereld komt die bijna niet met taal te beschrijven is."