Alarmerend rapport over waterkwaliteit: 'Problemen zijn vergelijkbaar met stikstofdossier'

De RLI meldt in een brief aan verschillende ministeries dat de overheid dit probleem te lang heeft laten liggen. Er zijn wel afspraken gemaakt, maar die zijn niet juridisch bindend en daarom houdt men zich er niet aan. In 2027 moet de waterkwaliteit flink verbeterd zijn. Het gaat om bepaalde wateren in Nederland, die in 2027 moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die richtlijn is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Maar zelfs met deze aanbevelingen gaan we die doelstellingen niet halen, zegt De Graeff.