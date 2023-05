Woontoren van 37 meter hoog in Utrechtse Dichterswijk stap dichterbij

In de Dichterswijk wordt al twintig jaar gebouwd aan een nieuwe wijk rond de Veilinghaven. Eerder was dat een industrieel gebied, met onder andere de soepfabriek van Royco. Nagenoeg alle ruimte in de wijk is inmiddels bebouwd of er zijn woningen in aanbouw. Wat rest is een klein stukje terrein waar nu nog de loods staat die vroeger van BoRent was. Nu zit er een kringloopwinkel.