Roffelend protest tegen gedwongen vertrek Baarns buurthuis: 'Leg de puzzel bij één wethouder neer'

Niet naar de Hoofdstraat, wel weg uit de Kerkstraat?

Lokaal-O lijkt verloren geraakt in de puzzel die Baarn legt met het gemeentelijk vastgoed. In november 2021 besloot de gemeenteraad dat het Poorthuis aan de Kerkstraat alleen geschikt is voor onderwijs of woningbouw. Ondanks de inspanning van de lokale partij BOP zag een overgrote meerderheid niets in een maatschappelijke functie voor het gemeentepand. Voor Lokaal-O en een aantal andere maatschappelijke organisaties moest een andere oplossing komen.

Bibliotheek Eemland aan de Hoofdstraat was indertijd al jaren bezig met een plan om bij theater De Speeldoos in te trekken. Tot afgelopen najaar werkte Lokaal-O met de gemeente en de andere instellingen aan een nieuwe invulling voor het bibliotheekgebouw. Voor het zogenoemde 'Brinkhuis' waarin ze permanent hun intrek zouden nemen begrootte de gemeente 3,5 miljoen euro.

Maar in februari van dit jaar trok de gemeenteraad de stekker uit de verhuizing van de bibliotheek uit het centrum. Te duur en onwenselijk, besloot een raadsmeerderheid na acht jaar overleg. En nu de raad zich deze maand buigt over onderwijs in het Poorthuis is daarmee de toekomst voor Lokaal-O uiterst onzeker geworden.