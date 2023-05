Utrechtse plofkrakers moeten de cel in, drie jaar nadat 'meesterbrein' overlijdt tijdens bom-test

Tot slot is de bestuurder van de vluchtauto's veroordeeld tot negen maanden cel. De Utrechtse man racete in razendsnelle gehuurde of gestolen Audi's vanuit Duitsland terug naar Nederland. In 2020 ging het helemaal mis toen hij een testrit maakte op de A2: hij reed met 256 kilometer per uur ter hoogte van Nieuwegein toen hij een klapband kreeg en een jonge vrouw doodreed . Later werd hij veroordeeld tot drie jaar cel.