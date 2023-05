Mooiste man van de wereld komt straks misschien wel uit Lopik: 'Ik wil goed laten zien wie ik ben'

Over ruim een maand verruilt Den Oudsten voor het even het landelijke Lopik voor wereldstad Bangkok. Iets waar hij nooit over had durven dromen. Den Oudsten zat een tijdlang best wel in de put. Op school werd hij gepest en dat liet z'n sporen na. "Ik heb me echt gekleineerd gevoeld, zat in zak en as. Maar door deze verkiezing ben ik gegroeid. Ik wil laten zien dat je trots mag zijn op wie je bent. Het maakt niet uit of je heel mannelijk bent of niet, wees jezelf. Je kunt altijd verder groeien, zoals je ziet."