Honderd flexwoningen in de opslag, plaatsing blijkt voor gemeenten lastiger dan gedacht

En dan zijn er nog de omwonenden. Op veel plekken in het land komen buurtbewoners in verzet wanneer een gemeente flexwoningen wil plaatsen. Zo ook in IJsselstein , merkte RTV Utrecht toen het plan vorig jaar werd aangekondigd. Bewoners maken zich zorgen over het uitzicht en over wie er in de flexwoningen komen wonen. Dertig procent van de woningen is namelijk bedoeld voor wat de overheid 'aandachtsgroepen' noemt. Het gaat dan om statushouders, mensen die uit de gevangenis komen en mensen die net gescheiden zijn en een woning nodig hebben. "Je ziet op iedere locatie waar we willen bouwen dat omwonenden het niet fijn vinden," vertelt wethouder Tas. "Op flexwoningen zit toch een stigma. Mensen denken gelijk dat er statushouders komen te wonen of jongeren die veel overlast geven."