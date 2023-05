Crisis bij mensenrechtencollege: voorzitter zou intimideren en discrimineren

Uit een brandbrief die het ondersteunend personeel twee maanden geleden stuurde, blijkt dat de bestuurscrisis al jaren speelt. Het college heeft niet langer "de slagkracht die het zou moeten hebben" en bevindt zich "in de gevarenzone". Door interne conflicten is het onduidelijk of er de komende maanden wel voldoende collegeleden zijn om te oordelen over discriminatieklachten van onder meer gedupeerden van de toeslagenaffaire.