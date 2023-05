Andere gemeenten teruggefloten, maar Eemnes voert toch inkomenstoets in voor huishoudhulp

Het invoeren van de inkomenstoets is een noodgreep voor gemeenten want de kosten voor huishoudelijke hulp lopen flink op. Sinds een wetswijziging in 2019 hoeven huishoudens nog maar 19 euro per maand te betalen voor steun van de gemeente. Denk daarbij aan hulp bij de boodschappen, het schoonmaken of de administratie. De kosten voor de gemeente liggen in werkelijkheid veel hoger dan die 19 euro. Eemnes is gemiddeld per huishouden per maand 268 euro kwijt. In andere gemeenten ligt dat bedrag nog hoger. In Renswoude bijvoorbeeld betaalt de gemeente al zo'n 280 euro per huishouden per maand.