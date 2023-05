'Dit tankstation is de toekomst', maar wie gaat het gebruiken?

100 procent emissieloos?

Dit is niet de eerste plek in de regio waar je waterstof kunt tanken. Dat de initiatiefnemers hier spreken over emissieloos heeft te maken met de manier waarop de waterstof gemaakt is. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen drie soorten: groene, grijze en blauwe waterstof.

Nu wordt nog de meeste waterstof gewonnen uit aardgas of kolen. Dit wordt niet gezien als een goed alternatief voor duurzame energie, omdat bij de productie CO2 vrijkomt. In het geval van grijze waterstof komt die CO2 vrij in de atmosfeer. Bij blauwe waterstof wordt de vrijgekomen CO2 afgevangen en opgeslagen. Omdat dit duur is, wordt dit bijna niet gedaan.

Bij groene waterstof komt er geen fossiele brandstof aan te pas, in plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zon- of windenergie. Met behulp van elektrolyse komt die energie via de waterstof in je auto terecht als brandstof.