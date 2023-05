'Jeetje wat een beest', Lia ziet Stellers zeearend in Achterveld

Van Den Brink snapt dat mensen zullen denken: hij heeft nu lekker z'n vrijheid terug. "Maar je moet je ook bedenken dat hij het in dat park super goed heeft, en dat hij daar niet de gevaren loopt die hij in de vrije natuur wel loopt. Het is niet voor niets dat een vogel in de dierentuin wel 50 wordt, en in het wild een jaar of 12. De grootste angst van het dierenpark is dat ie een keer tegen een windmolen, of een trein of iets dergelijks aanvliegt."