'Ridouan T. moet eigen verdediging voeren na arrestatie advocaat'

Marengo gaat over een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het bewijs dat het OM denkt in handen te hebben steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering. De uitspraak in de inmiddels jarenlang slepende zaak staat eind oktober gepland.