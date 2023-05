Kasteeldorp Haarzuilens blaast 125 kaarsjes uit: 'Eigenlijk niet heel oud voor een dorp'

"125 jaar is eigenlijk niet zo heel oud voor een dorp", weet Jan Rood, bestuurslid van de Kermis-Oranjevereniging te vertellen. "Vroeger stond het dorp om het kasteel heen. Dat kasteel was toen een ruïne. De baron die het kasteel erfde heeft het laten herbouwen door Pierre Cuypers; die heeft bijvoorbeeld ook het Rijksmuseum en station Amsterdam Centraal gebouwd. Hij had zoiets van: joh, ik vind het hartstikke mooi dat ik een kasteel krijg, maar ik wil die huizen weghebben. Dus hebben ze die een kilometer opgeschoven. Ook zijn er nieuwe huizen bijgekomen." Tot en met 2000 hoorde Haarzuilens bij de gemeente Vleuten-De Meern. In 2001 is deze gemeente bij Utrecht gevoegd. Nu maakt het dorp deel uit van de Utrechtse wijk Vleuten- De Meern.