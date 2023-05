Kringverjaardag en roddelen: Esmee (23) laat alle dorpsclichés zien in dramaserie over Nieuwland

Huh, weet je gelijk wie mijn oma is?

Als je je afvraagt: waar gáát die serie dan over? Hoofdpersoon Nikki gaat op zoek naar haar vader en gaat daarom in Nieuwland wonen. Eenmaal daar komt ze een hoop dorpsgeheimen tegen. Maar bovenal komt in de fictieve serie naar boven hoe het leven er in een dorp aan toe gaat. Tiener Nikki is bijvoorbeeld verbaasd dat iedereen in Nieuwland precies weet wie haar oma is, en vervolgens ook wie haar moeder (en waarschijnlijk ook de buurvrouw en nicht) is. "Het is fictief, maar wel op waarheid gebaseerd. Het ons-kent-ons klinkt er duidelijk in door."