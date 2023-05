Jeugddetentie voor schietpartij Julianapark, vader definitief vrijgesproken

Utrecht - De inmiddels 18-jarige C., die vorig jaar augustus betrokken was bij de schietpartij in het Julianapark in Utrecht, krijgt van de rechter 180 dagen jeugddetentie waarvan 56 voorwaardelijk opgelegd. Die straf krijgt hij voor wapenbezit. C. is vrijgesproken voor poging tot doodslag, omdat hij uit noodweer gehandeld zou hebben. Zijn vader is definitief vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.