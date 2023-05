De worsteling van instanties met overlast bij Utrechtse schouwburg: 'We missen afspraken over harddrugs in de stad'

De Tussenvoorziening zou als hulpverlenende organisatie erg blij zijn met een dergelijk verbod. "Dat is wat we missen, een afspraak in de stad om geen harddrugs te gebruiken", zegt bestuurder Guusta van der Zwaart. "Dat kan ons heel goed helpen om aan te geven dat het niet hier mag, maar wel daar." Ze beschrijft het als mooie aanleiding om mensen met problemen naar binnen te halen bij de zorginstellingen. "Dan kunnen we kijken wat er nodig is want dat gaat niet in een grote groep in een park."