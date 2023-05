Wat heb je aan een Nationaal Park? 'De natuur op een landgoed leeft niet van de lucht alleen'

Familie Insinger heeft meegedacht over de uitbreiding van het Nationaal Park, maar is nog wel enigszins gereserveerd over wat het uiteindelijk voor landgoed Pijnenburg zal betekenen. "We zullen zien. We doen mee onder voorwaarden", zegt Per Insinger. "De verwachting is dat we op een betere manier overleggen hoe we omgaan met natuur, water en recreatiestromen. Maar ik vraag me bijvoorbeeld al heel lang af waarom Paleis Soestdijk zoveel meer met toerisme mag dan Pijnenburg. Het is geven en nemen. Het is een samenwerkingsovereenkomst en als het ons niet bevalt, stappen we eruit."