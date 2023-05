Hekendorpse basisschool Goejanverwelle verdwijnt, maar de herinneringen blijven: 'We zaten met z'n drietjes in groep acht'

Buiten op een bankje genieten Ilse, Lise en Donna van de zon. "We kwamen hier alle drie in 2012 op school en we werden vriendinnen," vertelt Ilse. "Op zo'n kleine school ken je ook echt iedereen. Dat maakt de school heel leuk. Nu de school gesloten is, merk je dat het veel rustiger is in het dorp. De sfeer is weg. Je hoorde altijd de schoolgeluiden en nu is het stil."