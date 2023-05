Bewoners mogen ontruimde woningen Saffierlaan Utrecht weer in na gaslek

Utrecht - In de Saffierlaan in Utrecht zijn vanmiddag zo'n tien woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer en netbeheerder Stedin waren al snel ter plaatse, maar hadden moeite het lek te lokaliseren. Uiteindelijk bleek het euvel zich onder een betonnen vloer te bevinden. Het lek is gedicht en de bewoners van de huizen mogen hun huizen inmiddels weer in.