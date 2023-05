Grote belangen in Turkse nek-aan-nekrace: 'Nederlandse stemmen belangrijker dan ooit'

Er is ook kritiek op het stemmen vanuit het buitenland. Want waarom zou iemand die niet in een land woont, iets te zeggen moeten hebben over de politiek in dat land. Rashkova-Gerbrands snapt die kritiek, al ligt het volgens haar aan de situatie. "Van iemand die in Nederland is geboren, minder binding heeft met zijn of haar land van herkomst en toch niet terug wil, kun je dat inderdaad zeggen. Maar bij iemand die er is opgegroeid en om politieke redenen is weggegaan, ligt dat denk ik toch anders."