Tineke's harp werd gestolen na concert in Utrechtse Pieterskerk: 'Wie neemt er nu een harp mee?'

Utrecht - Nog even inladen na een geslaagde concertavond in de Pieterskerk in Utrecht en dan hup, naar huis. Dat was gisteravond de bedoeling van de Utrechtse Tineke Steenbrink, maar toen ze haar harp even onbewaakt bij het busje liet staan, was die pardoes verdwenen. Ze is er kapot van en heeft een boodschap voor de dieven. "Breng hem alsjeblieft terug. Zet hem voor de deur, ofzo."