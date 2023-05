10-jarig meisje mishandeld bij Veenendaals zwembad, politie vraagt beelden niet te delen

Veenendaal - Een 10-jarig meisje uit Veenendaal is vanmiddag ernstig mishandeld nabij zwembad De Vallei in Veenendaal. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Ede en een 43-jarige Veenendaler aangehouden in verband met de zaak. Het meisje is ter controle en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.