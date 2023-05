Lange neus naar de koning, Feyenoordfans hangen spandoek aan hek Paleis Soestdijk

Het idee werd vorige week in de kroeg geboren. Koning Willem-Alexander had kort voor zijn koningsdagbezoek aan Rotterdam bevestigd dat hij fan is van Feyenoords aartsrivaal Ajax. Met het landskampioenschap binnen handbereik en een voormalig koninklijk paleis op fietsafstand was voor de Baarnaars één plus één al snel twee. Dat een van de kameraden als drukker werkzaam is, zorgde ervoor dat het spandoek binnen de kortste keren in handen van de groep was.