Nog geen uitslag in Turkse verkiezingen en dus spanning in Utrecht: 'Het is kielekiele'

Erdogan zelf verklaarde vannacht in een speech voor zijn supporters in Ankara hoopvol te zijn dat hij nog een periode door mag. In zijn eerste openbare optreden sinds de stembussen sloten, zei hij 'een duidelijke voorsprong' te hebben. Maar hij liet ook weten het stemproces te zullen volgen. "We weten nog niet of de verkiezingen er na de eerste ronde opzitten", zei hij, "maar als het volk ons naar een tweede ronde brengt, dan zullen we dat ook respecteren."