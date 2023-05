Utrechtse harpiste euforisch na hereniging met gestolen instrument: 'Opgelucht, blij én dankbaar'

Veenendaal - 'Over the moon' is de Utrechtse harpiste Tineke Steenbrink nu ze weer herenigd is met haar gestolen harp. Die werd zaterdagavond door iemand meegenomen. Nog geen 24 uur later is hij weer terug en dat leidt tot een combinatie van vrolijke emoties bij de muzikant. "De harp is in topconditie en heeft een goed plekje gehad voor de nacht. Wat er daartussenin is gebeurd, weet ik niet. Dat kan ik de harp natuurlijk ook niet vragen, maar dat -ie er weer is, maakt mij opgelucht, blij én dankbaar!"