Nieuw azc in Zeist opent: 'Over de wereld gaan we niet, maar over onze eigen humaniteit wel'

In de witte paviljoenen op het voormalig militair terrein zijn de slaapzalen alleen door gordijnen van elkaar gescheiden, in het nieuwe complex zijn er echte muren en deuren. Koos Janssen: "Mensen zullen meer privacy hebben, gezinnen kunnen bij elkaar gaan wonen. Er is sfeer gemaakt in het gebouw, kleur die resoneert met de landen waar de mensen vandaan komen. Er is goed over nagedacht. Betere vloeren, kookeenheden per afdeling. Rust bij de mensen brengt het goede in het leven, brengt rust in de buurt, rust bij de begeleiders."