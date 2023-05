Stroomstoring na brand in Amersfoort grotendeels verholpen

Volgens een woordvoerder van Stedin waren in eerste instantie zo'n 1240 klanten gedupeerd. "Een deel daarvan zit in Amersfoort in postcodegebied 3825 en 3826. En ook postcodegebied 3828 in Hoogland is voor een klein deel getroffen." Rond 12.00 uur was de stroom weer hersteld bij 1120 klanten. De rest moest nog even geduld hebben.