Bewoners Utrechtse wijk ergeren zich groen en geel aan sluipverkeer: 'Dit werkt niet'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het inrijverbod is ingesteld om het autoverkeer in de stad terug te dringen. "We begrijpen de noodzaak om minder verkeer op de Adelaarstraat te hebben, maar nu is het probleem voor een deel naar onze straat verplaatst", zegt Guy. Automobilisten gaan over de Zeedijk "en slaan dan allemaal linksaf om alsnog de Vogelenbuurt in te rijden". Terwijl hij het zegt slaat inderdaad de ene na de andere automobilist linksaf.